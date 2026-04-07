Mar. Abr 7th, 2026

RESISTENCIA TRAS UN ROBO A UN LOCAL COMERCIAL, RASTREARON UN CELULAR POR GPS Y RECUPERARON HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS

por Redaccion J 35 minutos atrás

Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana lograron detener a un sujeto implicado y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

La investigación inició este martes por la mañana, cuando la damnificada, propietaria de un comercio ubicado sobre avenida Alberdi al 1600, denunció el hecho. Personas desconocidas habían violentado una puerta trasera y una reja de seguridad para sustraer herramientas profesionales, un teléfono celular y la suma de 180.000 pesos en efectivo.
Investigación y rastreo tecnológico
De manera inmediata, el Servicio Externo junto al personal de guardia de la Comisaría Séptima inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos de la zona. A través del sistema de geolocalización (GPS) del teléfono celular Samsung sustraído, se obtuvo una ubicación precisa en la intersección de calle Fortín Warner y calle 31, en el barrio La Rubita.
Al arribar al lugar indicado, los agentes interceptaron a un hombre de 28 años, quien tenía en su poder diversos elementos coincidentes con los denunciados, entre ellos una caja de herramientas con 108 piezas (llaves tubo, destornilladores y accesorios), atornilladores con batería, cargadores de distintas marcas profesionales y el teléfono celular que permitió el rastreo.
Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del involucrado en el marco de la causa por “Supuesto Robo”.

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