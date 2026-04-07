RESISTENCIA TRAS UN ROBO A UN LOCAL COMERCIAL, RASTREARON UN CELULAR POR GPS Y RECUPERARON HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS

Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana lograron detener a un sujeto implicado y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

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La investigación inició este martes por la mañana, cuando la damnificada, propietaria de un comercio ubicado sobre avenida Alberdi al 1600, denunció el hecho. Personas desconocidas habían violentado una puerta trasera y una reja de seguridad para sustraer herramientas profesionales, un teléfono celular y la suma de 180.000 pesos en efectivo.

Investigación y rastreo tecnológico

De manera inmediata, el Servicio Externo junto al personal de guardia de la Comisaría Séptima inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos de la zona. A través del sistema de geolocalización (GPS) del teléfono celular Samsung sustraído, se obtuvo una ubicación precisa en la intersección de calle Fortín Warner y calle 31, en el barrio La Rubita.

Al arribar al lugar indicado, los agentes interceptaron a un hombre de 28 años, quien tenía en su poder diversos elementos coincidentes con los denunciados, entre ellos una caja de herramientas con 108 piezas (llaves tubo, destornilladores y accesorios), atornilladores con batería, cargadores de distintas marcas profesionales y el teléfono celular que permitió el rastreo.

Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del involucrado en el marco de la causa por “Supuesto Robo”.

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