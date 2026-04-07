UN HINCHA DESNUDO EN LA LLEGADA DEL REAL MADRID ANTE BAYERN MÚNICH
Un hincha desnudo sorprendió en la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu antes del cruce ante Bayern Munich por Champions League.
La expectativa por el cruce entre Real Madrid y Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League movilizó a miles de hinchas en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde el plantel merengue fue recibido por una multitud que buscó brindar su apoyo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa arribó al estadio en medio de un fuerte operativo policial, con vallas de seguridad que separaban a los simpatizantes de la zona por donde debía ingresar el micro. El clima era de euforia y expectativa por un encuentro que enfrenta a dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.
Sin embargo, en medio del recibimiento, se produjo una escena tan insólita como inesperada. Un hincha desnudo logró eludir la custodia y apareció corriendo frente al colectivo que trasladaba a los futbolistas del Real Madrid, generando sorpresa tanto entre los presentes como en quienes seguían la llegada a través de redes sociales. El fanático llevaba una bandera de Perú en la espalda y tenía pintada una “R” de color blanco en el cuerpo, en alusión al club español. Su presencia generó desconcierto en el operativo de seguridad, que intentó interceptarlo mientras el simpatizante se desplazaba frente al micro que trasladaba a figuras como Kylian Mbappé y el resto del plantel.
Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del momento, que se dio en la previa de uno de los cruces más esperados del calendario europeo.
Un duelo que paraliza al fútbol europeo
El enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Munich es considerado uno de los clásicos modernos de la Champions League. Ambos clubes cuentan con una extensa historia en el certamen y suelen ser protagonistas habituales en las instancias decisivas del torneo continental.
La serie de cuartos de final genera una enorme expectativa por la jerarquía de los planteles y el peso histórico de las instituciones. El conjunto español busca seguir avanzando en el certamen más importante de Europa, mientras que el equipo alemán intentará dar el golpe en condición de visitante. En ese contexto, el recibimiento de los hinchas en el Santiago Bernabéu reflejó la magnitud del encuentro, que paraliza al continente y concentra la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.