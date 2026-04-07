Ni cable ni Telefe: cómo ver a Boca vs. Universidad Católica EN VIVO por Pluto TV por Libertadores

Otras alternativas en TV para la Copa Libertadores

Para aquellos que prefieran el formato televisivo tradicional, el partido también estará disponible en la grilla de programación de Fox Sports (Canales 25 y 106 en Flow; 605 y 1605 en DirecTV; 101 y 1013 en Telecentro) y en la señal abierta de Telefe (Canal 10 en Flow; 123 y 1123 en DirecTV; 12 en Telecentro).