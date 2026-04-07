RESISTENCIA  CAPTURARON A UN HOMBRE POR ROBO A MANO ARMADA EN UN KIOSCO

El personal de la comisaría octava metropolitana logró dar con el hombre de 32 años buscado por la justicia

En el marco de una investigación por un robo con arma de fuego, efectivos policiales lograron la aprehensión de un hombre señalado como presunto autor del hecho.

La causa se originó a partir de la denuncia realizada por una joven de 22 años, empleada de un kiosco 24 horas ubicado sobre avenida Nicolás Rojas Acosta al 1200 aproximadamente, quien manifestó que el pasado 2 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, un sujeto ingresó al local y, tras amenazarla con un arma de fuego, sustrajo la suma de 450.000 pesos para luego darse a la fuga.

Tras tareas investigativas, en la jornada de este martes cerca de las 13 del mediodía, personal de la comisaría octava metropolitana logró detener al sospechoso en inmediaciones de calle Lestani al 1300 aproximadamente. Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal y luego a la dependencia policial.

La Fiscalía en turno dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión en la “causa por supuesto robo con arma”, continuando con las actuaciones judiciales correspondientes.

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