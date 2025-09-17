RESISTENCIA: EN UN DESORDEN GOLPEARON A DOS POLICIAS: HAY DOS PERSONAS DETENIDAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Todo inició por una pelea en la calle que los efectivos intentaron impedir.



Esta madrugada, dos mujeres y un hombre discutían en la esquina de calles 11 y 000 del barrio Lamadrid. Efectivos de la Comisaría Segunda vieron esto e intervinieron. El hombre se tornó agresivo y golpeó a los agentes, pero terminó detenido. Una de las mujeres también agredió a los efectivos, pero no fue detenida porque no había policía femenina en la dotación. Finalmente, la agresora también fue detenida, pero en Sanidad Policial después de que los agentes del 911 llamaran a un personal femenino.

Todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. El hombre del grupo se mostró agresivo con la policía, sacó un arma y golpeó a un Oficial. Un agente lo redujo después de varios esfuerzos, pero una de las mujeres partícipes del desorden golpeó a los policías. Ella no fue aprehendida porque la dotación no contaba con policías femeninos.

Para disipar todo, uno de los efectivos disparó con la escopeta y, seguido a esto, se condujo al hombre hasta Sanidad Policial. Al rato llegó la mujer que golpeó a uno de los policías y seguía con las agresiones. El 911 delegó a un personal femenino para controlar la situación y, finalmente, se la detuvo. A su vez se incautó la moto en la que andaba y una botella de fernet.

El hombre logró ser identificado y el Sistema de Gestión Biométrica detectó un pedido de restricción vigente y se iniciaron causas por “supuesta resistencia y atentado contra la autoridad”. Se desconoce identidad de la segunda femenina. Por su parte, los efectivos resultaron con lesiones de carácter leve.

Relacionado