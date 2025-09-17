GOBIERNO NO APLICARÁ EL PROTOCOLO ANTIPIQUETE EN LA MARCHA FEDERAL: OPERATIVO DE 1.100 EFECTIVOS

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, definió que no aplicará el protocolo antipiquete en la Marcha Federal convocada para este miércoles en rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

En ese marco, desde el Ejecutivo reconocen que la movilización será masiva y, en ese marco, no se dará la orden a las fuerzas federales de impedir los cortes de calles. «Que marchen, los vamos a dejar», afirmaron fuentes oficiales.

No obstante, se instalarán vallados en las inmediaciones del Congreso con el objetivo de proteger edificios públicos y mantener la separación entre manifestantes y efectivos.

El operativo estará a cargo del comando unificado integrado por Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En total, se movilizarán 1.100 efectivos: 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 prefecturianos y 30 agentes de la PSA.

A este dispositivo se sumará la Policía de la Ciudad, que tendrá bajo custodia las calles porteñas por tratarse de la fuerza de la jurisdicción.

Desde el oficialismo remarcaron que la intervención de los agentes se restringirá a situaciones específicas en las que se intente derribar las vallas o provocar daños a los bienes del Estado. «Va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado», señalaron fuentes cercanas a Seguridad.

Con esta decisión, el Gobierno busca evitar un escenario de confrontación directa en una jornada que anticipa una fuerte participación ciudadana.