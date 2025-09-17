Día del Profesor: por qué se celebra el 17 de septiembre

Era tal su pasión por la enseñanza que hasta captó la atención de Domingo Faustino Sarmiento. «Del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia», dijo en una ocasión el expresidente argentino sobre el curso que Estrada realizó sobre la Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores.

«Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan», fue una de las citas más célebres de Estrada.

Durante los últimos años de su vida y debido a su estado de salud, decidió mudarse a Paraguay, donde falleció el 17 de septiembre 1894.