DÍA DEL PROFESOR: POR QUÉ SE CELEBRA EL 17 DE SEPTIEMBRE
La fecha recuerda a uno de los próceres argentinos cuya labor contribuyó con la experiencia del aprendizaje en el país.
José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires. Con una familia interesada en la formación académica, se formó en periodismo, carrera que lo llevó a dirigir junto a su hermano Santiago el periódico La Guirnalda. Fundó el Círculo Literario, cuyo objetivo era estudiar la historia del país.
Es por él que este día busca honrar y reconocer el trabajo que hacen los profesores por educar y formar a las nuevas generaciones. Es una fecha para reflexionar sobre la importancia de la educación y expresar gratitud a quienes ejercen esta profesión.
A sus 23 años fue nombrado director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Bajo el pedido de Luis José de la Peña, brindó un curso de historia de 30 volúmenes en la Escuela Normal de Profesores, lo que lo inspiró a escribir Lecciones de la Historia Argentina.
En 1876, Nicolás Avellaneda lo nombró rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Años más tarde, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas. Gracias a su aporte en la educación, fue electo diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica en 1873.
Era tal su pasión por la enseñanza que hasta captó la atención de Domingo Faustino Sarmiento. «Del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia», dijo en una ocasión el expresidente argentino sobre el curso que Estrada realizó sobre la Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores.
«Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan», fue una de las citas más célebres de Estrada.
Durante los últimos años de su vida y debido a su estado de salud, decidió mudarse a Paraguay, donde falleció el 17 de septiembre 1894.