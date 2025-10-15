RESISTENCIA DOS PERSONAS DETENIDAS POR UNA CAUSA DE ROBO A MANO ARMADA Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado por personal de la División COM en la siesta de este miércoles. Ambos detenidos tenían pedido de captura vigente.

Alrededor de las 14, en inmediaciones de calle Pericón y Escondido, efectivos policiales realizaban recorridas preventivas cuando observaron a un hombre y una mujer en actitud sospechosa.

Tras identificarlos y verificar sus datos en el sistema SiGeBi, constataron que ambos contaban con un pedido de aprehensión y detención por una causa de “Supuesto Robo Mano Armada y Privación Ilegítima de la Libertad”, a solicitud del Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia.

Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 31, quienes fueron inmediatamente conducidos al Departamento de Investigaciones Complejas, donde quedaron a disposición de la Justicia.

