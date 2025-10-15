San Juan: mataron a un nene de 8 años en el medio de un tiroteo entre dos bandas de delincuentes

La Policía de San Juan detuvo en las últimas horas a siete personas en conexión con un tiroteo ocurrido el lunes de esta semana en el barrio Valle Grande en el que murió un nene de 8 años tras recibir un disparo en el pecho.

El nene fue identificado como Emir Barboza, de 8 años, quien se encontraba ajeno al enfrentamiento entre dos bandas del complejo habitacional del barrio Valle Grande, en el municipio de Rawson, pero igual fue la única víctima fatal del episodio ocurrido durante la noche.

Apenas resultó herido Emir fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga de San Juan, donde los médicos sólo pudieron confirmar su deceso.

Luego se supo que el cuerpo del nene presentaba una lesión de entrada de 1×1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida, por lo que la bala quedó alojada en su tórax.

Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales realizaron un operativo entre el lunes y martes de esta semana en el barrio Valle Grande, que terminó con la detención de siete sospechosos, entre ellos uno menor de edad.