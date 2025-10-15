BARRANQUERAS POLICIAS ENCONTRARON A UNA MUJER QUE ESTABA DESORIENTADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ciudadana viajó desde Paso de la Patria, hacia la localidad portuaria para poder llegar a lo de un familiar. Los efectivos la ayudaron y se encontró con su prima.

En horas del mediodía de este miércoles, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras fueron alertados a través de un llamado al 911 que en Avenida Diagonal Eva Perón al 80 aproximadamente, se encontraba una mujer desorientada.

Al llegar al lugar de inmediato, el personal se entrevistó con un hombre quien indicó que fue el quien dio aviso al servicio de emergencias ya que en ese lugar se encontraba una mujer, que al parecer se encontraba desorientada.

Los agentes se entrevistaron con la ciudadana de 82 años oriunda de la localidad correntina de Paso de la Patria que manifestó que estaba perdida y se dirigía hasta la casa de su prima que vive en Barranqueras pero que no recordaba su domicilio como tampoco el número de celular.

Posteriormente, la mujer le otorgó su dispositivo móvil a los efectivos quienes se contactaron con su nieta explicándole la situación, por lo cual manifestó que su abuela había viajado hacia la provincia del Chaco sin previo aviso.

Luego de averiguaciones, los agentes lograron dar con la prima de la mujer desorientada y fueron a su encuentro hasta el domicilio de la misma.

Finalmente, la mujer que estaba en buen estado de salud se encontró con su familiar.

