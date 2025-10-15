RESISTENCIA CIRCULABA CON OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA: FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Había robado una pala y una impresora por calle Roldán.

Hoy, pasadas las 12, personal de la División Patrulla Preventiva detuvo a un hombre de 39 años con bienes robados desde un domicilio.

El hecho sucedió cuando los efectivos se encontraban de recorridas de prevención, donde observaron a un sujeto por calle Roldán con objetos de dudosa procedencia. Seguidamente, un hombre manifestó que esta persona le robó una pala y una impresora.

Por este motivo, procedieron a la demora del ciudadano junto con los bienes robados. Luego, secuestraron los objetos y lo restituyeron a su propietario bajo acta.

