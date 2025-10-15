LAS BREÑAS  RECUPERAN MOTOCICLETA ROBADA Y DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un hombre de 31 años, ya se encuentra tras las rejas.

Esta mediodía, en el marco de una investigación por un supuesto hurto ocurrido días atrás, personal del Servicio Externo de la Comisaría de Las Breñas logró recuperar una motocicleta sustraída y detener al supuesto autor.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12, en una zona de monte ubicada sobre la Ruta Provincial N° 6, a unos cinco kilómetros del casco urbano, en dirección a San Bernardo. Allí, los efectivos, tras investigaciones, lograron dar con el presunto autor del hecho.

El demorado, en su poder tenía una motocicleta marca Motomel, denunciada como robada. Además, en el interior del baúl del vehículo se encontraron una billetera con tarjetas, una cédula de identificación del rodado, registro de conducir y un DNI.

El fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre por la causa de ”supuesto hurto”, así como la restitución del rodado a su propietaria.

