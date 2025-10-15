RECAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL ACCESO NORTE
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Obras Públicas, lleva adelante trabajos de mantenimiento y recambio de luminarias en el acceso norte de la ciudad.
Mantener los espacios bien iluminados es fundamental para prevenir accidentes e ilícitos, y representa una de las prioridades de esta gestión comprometida con la seguridad y el bienestar de todos los vecinos.