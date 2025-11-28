RESISTENCIA DOS HOMBRES DEMORADOS EN LA TERMINAL CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CUCHILLOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se realizó esta mañana e intervino la División Atención a Personas con Discapacidad.

Esta mañana, alrededor de las 09:30, personal de la División Atención a Personas con Discapacidad realizaba tareas preventivas en la Terminal de Ómnibus de Resistencia cuando notaron a dos hombres que consumían bebidas alcohólicas en el área de plataformas.

Cuando los agentes se acercaron, los ciudadanos se tornaron hostiles con los efectivos. Tras la identificación, constataron que uno de ellos portaba entre sus pertenencias dos cuchillos.

Por esta razón, el personal procedió a la demora de ambos y secuestraron las armas blancas.

Finalmente, solicitaron apoyo a la Comisaría Cuarta Metropolitana para el traslado de los ciudadanos a la División Medicina Legal.

