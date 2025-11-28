PUERTO TIROL DETUVIERON A UN PRESUNTO ACOSADOR EN UNA PARADA DE COLECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, según el sistema SIFCOP, el detenido registra un pedido de investigación de comparendo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 de Capital Federal, en una causa por “Supuesto Abuso Sexual Simple Reiterado”.

Un hombre de 50 años fue detenido este viernes en Puerto Tirol luego de ser denunciado por presunto acoso a una adolescente de 16 años que esperaba en una parada de colectivo. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, en el barrio Villa Elena, cuando la madre de la joven solicitó la presencia de los efectivos tras notar que un hombre molestaba a su hija.

Al llegar al lugar se entrevistaron con ambas partes, y procedieron a conducir al hombre hasta la comisaría. Además la madre de la menor presentó una carta que habría escrito este sujeto.

La fiscalía ordenó la notificación contravencional y detención preventiva del ciudadano por “Supuesta Infracción a los Artículos 60 inciso E y 69 inciso B de la Ley 850-J”. Durante la verificación de antecedentes, el Sistema SIFCOP informó que el detenido registra también un pedido de investigación de comparendo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 de Capital Federal, en una causa por “Supuesto Abuso Sexual Simple Reiterado”.

Relacionado