GENERAL SAN MARTIN SECUESTRAN UN ARMA DE FUEGO DURANTE UN CONTROL RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos ciudadanos fueron interceptados esta madrugada. El conductor fue notificado en libertad por “Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal”.

Durante esta madrugada, alrededor de las 04:00, personal del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín realizó un procedimiento en el paraje El Perdido, donde detuvieron la circulación de una camioneta Ford Ranger con dos hombres dentro. Al verificar el vehículo, constataron que llevaban un arma de fuego y solicitaron los permisos correspondientes para la portación del arma

Cuando los ciudadanos informaron que no contaban con los documentos pertinentes, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del arma y el conductor fue notificado en libertad por “Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal”.

Relacionado