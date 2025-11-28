RESISTENCIA BUSCADO POR ABUSO DE ARMAS FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en la Peatonal.

Un hombre de 44 años fue detenido este viernes a las 12, en la peatonal, calle Frondizi y Arturo Illia, de Resistencia. El sujeto presentaba un pedido de captura por Supuesto Abuso de Armas.

El procedimiento lo realizaron los agentes de la División Caminantes, que ingresaron los datos en el Sistema de Gestión Biométrica y este arrojo el pedido de aprehensión por parte la fiscalía Nº 15.

Finalmente fue trasladado a la Comisaria Quinta de Resistencia, donde quedó a disposición de la Justicia.

