RESISTENCIA DETIENEN A UNA MUJER POR EL ROBO A UN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Su pareja se dio a la fuga en una motocicleta.

En horas del mediodía de este viernes, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un hecho de supuesto robo ocurrido en el comercio, ubicado en Av. San Martín N° 2800, Resistencia. Alrededor de las 11:20, efectivos policiales procedieron a la demora de una mujer, de 28 años, quien habría participado junto a un hombre en la sustracción de una amoladora color naranja desde el interior del local.

Al momento de la intervención, la mujer comenzó a generar desorden en el lugar, lo que motivó su inmediata conducción. En tanto, el hombre que la acompañaba logró darse a la fuga en una motocicleta de 110cc color roja. La detenida manifestó que se trataba de su pareja, de 47 años.

La ciudadana fue trasladada a la Comisaría Séptima Metropolitana. Allì, fue notificada de la supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia del Chaco y de la aprehensión en la causa supuesto robo, quedando a disposición de la justicia

Relacionado