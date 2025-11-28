Vie. Nov 28th, 2025

CASTELLI: GRACIAS A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE MONITOREO, INSTALADAS RECIENTEMENTE EN LA CIUDAD, SE PUDO ESCLARECER DIFERENTES HECHOS ILÍCITOS Y DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD.

Esta tecnología, puesta al servicio de la justicia y de la policía, se convierte en una herramienta fundamental para la prevención y resolución de delitos. Es una ayuda que aporta el municipio de Juan José Castelli a las fuerzas de Policía quienes se encargan de la seguridad de nuestros vecinos.

⚖️ Es importante recordar que el uso y manejo de la información obtenida a través de estas cámaras está estrictamente regulado:
🔒 Las imágenes solo pueden ser utilizadas y difundidas con autorización judicial por las autoridades competentes, estando prohibido su uso público en casos particulares que involucren a ciudadanos.
Es por ello que ante la insistencia pública de los vecinos no se puede dar información hasta tanto sea requerido el material y puesto a disposición de la Policía y la Justicia.

🚔 El municipio reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos de los vecinos.

Gracias a esta tecnología puesta al servicio de los vecinos, se han podido esclarecer hechos de inseguridad de público conocimiento, aportando, previo requerimiento Policial, el material fílmico necesario.

