RESISTENCIA CAMINANTES DETIENEN A UN HOMBRE BUSCADO POR ROBO Y LESIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió en el microcentro de la ciudad.

Este viernes a eso de las 8:50, los efectivos de la División Caminantes identificaron aun hombre de 27 años que caminaba por la intersección de las calles Vedia y Julio A. Roca. Al ingresar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica arrojo un pedido de captura.

El individuo era buscado por la causa “Supuesta Tentativa de Robo y Lesiones” hecho denunciado por una mujer en la ciudad de Fontana.

Por este motivo, fue trasladado a la Comisaria Primera de Fontana donde quedó a disposición de la Justicia.

Relacionado