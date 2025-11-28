EL MUNICIPIO CONTINÚA LA ENTREGA DE INDUMENTARIA AL PERSONAL
En la jornada de este jueves 27 de noviembre, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el secretario del Sindicato Municipal Paulino Sánchez, encabezaron una nueva entrega de indumentaria laboral. Este es un trabajo que se realiza sector por sector, como parte del esfuerzo que hace el municipio para proveer ropa de trabajo adecuada al personal.
En esta oportunidad, la entrega se realizó en el área de Deportes, Cultura y Turismo, donde también estuvieron presentes los responsables de cada sector: Roberto Scheffer, a cargo de Deportes, y Rubén Romero, responsable de Cultura y Turismo.
El intendente destacó el trabajo del personal de cada área, resaltando que todos cumplen sus tareas con mucho compromiso y responsabilidad. Subrayó que cada trabajador es esencial en todas las acciones de gobierno. “Por eso desde el Ejecutivo buscamos mejorar las condiciones laborales del personal. Cada uno de ustedes forma parte de nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos; somos empleados al servicio del pueblo. Debemos hacer bien nuestro trabajo porque la gente lo valora y lo reconoce”, expresó Sander.
Esta iniciativa forma parte de los acuerdos realizados junto al sindicato y que se vienen llevando adelante durante la gestión. “Hacemos un gran esfuerzo para que ustedes puedan tener la indumentaria correspondiente, acorde a la actividad que realizan, así como también lo hacemos pagando los sueldos en tiempo y forma”, agregó el intendente.
Antes de finalizar, aprovechó para informar que mañana viernes 28 estarán percibiendo sus haberes todas las dependencias municipales.