EL MUNICIPIO CONTINÚA LA ENTREGA DE INDUMENTARIA AL PERSONAL

El intendente destacó el trabajo del personal de cada área, resaltando que todos cumplen sus tareas con mucho compromiso y responsabilidad. Subrayó que cada trabajador es esencial en todas las acciones de gobierno. “Por eso desde el Ejecutivo buscamos mejorar las condiciones laborales del personal. Cada uno de ustedes forma parte de nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos; somos empleados al servicio del pueblo. Debemos hacer bien nuestro trabajo porque la gente lo valora y lo reconoce”, expresó Sander.