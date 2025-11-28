ASÍ JURARON 23 DE LOS 24 LEGISLADORES QUE ASUMIRÁN EN EL SENADO EN DICIEMBRE

Patricia Bullrich.

En una jornada extensa que reordenó el tablero parlamentario, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, encabezó la ceremonia en la que 23 de los 24 senadores electos en octubre completaron la jura formal para ocupar sus bancas desde el 10 de diciembre.

La excepción fue la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo diploma volvió a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser analizado nuevamente a raíz de impugnaciones presentadas durante los últimos días . Con esa salvedad, se terminó de perfilar la nueva integración del cuerpo: el oficialismo sumará 20 lugares y el kirchnerismo quedará con 28, dando forma al esquema político que regirá la actividad legislativa en la próxima etapa.

La sesión comenzó pasada las 11 y reunió en los palcos a funcionarios nacionales, referentes provinciales e invitados de los legisladores que asumirán funciones. Entre las decisiones administrativas del día se incluyó la aprobación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado, además del reenvío del diploma de Villaverde para un análisis más exhaustivo, luego de que trascendieran antecedentes judiciales que motivaron nuevas objeciones.

La senadora electa intentó ingresar a la ceremonia, pero se retiró del recinto tras conversar con Patricia Bullrich, quien conducirá el bloque libertario en la Cámara alta.

Aunque el recambio formal se activará recién el 10 de diciembre, la jura dejó sellada la incorporación de los representantes de cada distrito. Por Chaco prestaron juramento Jorge Capitanich (Fuerza Patria), Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) y Silvana Schneider (La Libertad Avanza).