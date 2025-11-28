ASÍ JURARON 23 DE LOS 24 LEGISLADORES QUE ASUMIRÁN EN EL SENADO EN DICIEMBRE
Victoria Villarruel encabezó una sesión atravesada por la revisión del diploma de una senadora electa y la reorganización de la Cámara alta.
Aunque el recambio formal se activará recién el 10 de diciembre, la jura dejó sellada la incorporación de los representantes de cada distrito. Por Chaco prestaron juramento Jorge Capitanich (Fuerza Patria), Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) y Silvana Schneider (La Libertad Avanza).
Por Río Negro, en tanto, completaron la jura Ana Marks y Martín Soria (ambos de Fuerza Patria). Desde Salta se incorporaron Gonzalo Guzmán y María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) y Flavia Royón (Primero los Salteños). Santiago del Estero sumó a Elia Montero y Gerardo Zamora (Frente Cívico), junto con José Neder (Fuerza Patria). Finalmente, por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur juraron Agustín Coto y Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza), y Cándida López (Fuerza Patria).