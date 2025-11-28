LAS BREÑAS ABANDONARON UNA MOTO AL VER A LOS UNIFORMADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigan la procedencia.

Alrededor de las 8:30 de este viernes, los efectivos de la Comisaría Las Breñas recibieron un llamado de un vecino del barrio Ex Quinta Ruiz, manifestando que dos hombres arrastraban una motocicleta 110.

Rápidamente, los agentes se dirigieron al lugar donde los sujetos al notar la presencia de los policías arrojaron una motocicleta Guerrero Trip color rojo y se dieron a la fuga por el monte.

Los agentes secuestraron el rodado y lo trasladaron a la Unidad Policial. La investigación continúa para dar con el propietario de la Trip.

