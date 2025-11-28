Impresionantes imágenes: un rayo impactó en un hospital de Chaco y provocó fuertes daños

Un rayo cayó de manera repentina sobre el predio del Hospital Pediátrico de Resistencia, capital chaqueña, y quedó registrado en un video captado por un drone que capturó el instante exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo el rayo alcanza un árbol dentro del hospital, provocando una explosión que destroza ramas y genera un resplandor que se mantiene por fracciones de segundo.

El episodio ocurrió este viernes, en medio de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para toda la provincia de Chaco. Según los pronósticos, se esperan tormentas de corta duración, pero con alta intensidad, acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera localizada y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén acumulados de lluvia que podrían oscilar entre 30 y 65 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en ciertos sectores, detalló el SMN.

El impacto del rayo no pasó desapercibido: el árbol alcanzado explotó por la fuerza del golpe y provocó destrozos en el entorno inmediato. A escasos metros se encuentra un estacionamiento del hospital, donde varios vehículos sufrieron daños por las ramas que fueron despedidas con violencia.

«Escuché el estruendo y nos avisaron que algo había pasado afuera. Cuando salí, me encontré con esta sorpresa… mi camioneta estaba totalmente hundida«, relató uno de los afectados a Data Chaco, describiendo la magnitud de los daños.