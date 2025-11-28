CÓMO CAYÓ NAHIARA, LA ADOLESCENTE ACUSADA DE MATAR A SU NOVIO: EL ERROR FATAL DE SU PADRE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La joven de 16 años, imputada por el homicidio de Santiago López Monte, fue detenida en La Matanza tras permanecer dos días prófuga.
Durante un allanamiento realizado en la celda de Mena, la policía secuestró su celular, el cual fue analizado por los peritos con la esperanza de que el contenido del teléfono aportara algún dato relacionado al paradero de la menor.
En paralelo, fuentes judiciales indicaron que podría investigarse una posible complicidad o encubrimiento por parte Martín Ramón Vera para ayudar a su hija a ocultarse de la policía.
Cómo fue el homicidio de Santiago en Remedios de Escalada
El asesinato de Santiago López Monte, de 20 años, ocurrió el miércoles 26 de noviembre en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.
El hecho fue alertado a la Policía por la propia adolescente, quien en comunicación con el 911 aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y se encontraba sin vida. Cuando personal policial de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar, constataron que el joven había muerto y tenía múltiples heridas cortantes.
Según manifestó la médica que le realizó las primeras revisiones, el joven presentaba dos puñaladas en el costado izquierdo del cuerpo: una debajo de la tetilla y otra centímetros más abajo. A su vez, la profesional especificó que las heridas que presentaba Santiago no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.
Mientras la doctora revisaba el cuerpo, la adolescente de 16 años comenzó a gritarle y constantemente le preguntaba: «¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás». Tras esta escena, se escapó del lugar y nada se supo de ella durante estas 48 horas.