ANSES: EL BONO DE MÁS DE $200.000 DESTINADO A UN GRUPO DE BENEFICIARIOS

: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Monto de la Prestación por Desempleo

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. ANSES confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.