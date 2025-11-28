ANSES: EL BONO DE MÁS DE $200.000 DESTINADO A UN GRUPO DE BENEFICIARIOS
Este programa acompaña a los usuarios mientras se reinsertan de nuevo en el mercado laboral. Los detalles en la nota.
Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Monto de la Prestación por Desempleo
El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. ANSES confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.
- Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $161.100.
- Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $322.200.