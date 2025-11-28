A PASO FIRME: EL FRIGORÍFICO DE PAMPA DEL INFIERNO AVANZA EN SU SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una reunión realizada en el Ministerio de Infraestructura, el ministro Hugo Domínguez recibió a la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, para avanzar en los últimos detalles necesarios que culminará con la obra del frigorífico ovino-caprino de la localidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades repasaron los avances logrados hasta el momento y las tareas pendientes para que el establecimiento quede plenamente operativo. Domínguez destacó que se trata de “una obra clave para el norte chaqueño, que permitirá potenciar la producción local, asegurar canales formales de comercialización y acompañar a los productores”.

El frigorífico ya retomó actividades de faena este año, tras un trabajo integral de recuperación, que incluyó: Reparación de maquinarias; adecuación de cámaras de frío; puesta a punto de equipos y sistemas de faena; actualización de normas sanitarias; ordenamiento de procesos para garantizar calidad, seguridad y trazabilidad.

Esto permitió restablecer funciones esenciales y volver a brindar un servicio imprescindible para los pequeños y medianos productores de la región.

PRÓXIMA ETAPA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU PLENA OPERATIVIDAD

En esta etapa final, se ejecutarán obras complementarias destinadas a completar la infraestructura necesaria para el funcionamiento pleno del frigorífico: construcción de oficinas administrativas (60 m²); instalación de una caldera horizontal a leña con carga automática y tanque intermedio de 1.000 litros con serpentina de vapor (50 m²); ampliación de la pileta existente; construcción de un embarcadero con escalones metálicos, barandas, escaleras y piso de metal desplegado; incorporación el equipo de frío para la cámara frigorífica; ejecución de un decantador general de mampostería; y colocación del cerco perimetral con tejido romboidal y postes olímpicos.

