Chiqui Tapia suma poder: lo ratifican por 4 años más como representante de Conmebol ante la FIFA

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, fue ratificado en su cargo como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA.

La votación fue por unanimidad y se llevó a cabo este mediodía en Lima, Perú, en el Congreso Extraordinario de la Conmebol. Tapia había asumido el cargo en mayo en lugar de Ednaldo Rodrigues, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y ahora cumplirá el mandato de este hasta mediados de 2027.

A través de las redes sociales, Chiqui Tapia celebró el respado de la Conmebol y publicí: “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo. Agradezco al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”.

“Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo. Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”, agregó.

El respaldo a Tapia se da en medio del escándalo que se vive por estos días en el fútbol argentino luego de que la AFA decidiera de forma sorpresiva crear un nuevo título denominado “Campeón de Liga 2025” y entregárselo a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la “tabla anual” de la temporada (66, sumado el Torneo Apertura y Clausura).