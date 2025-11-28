CHIQUI TAPIA SUMA PODER: LO RATIFICAN POR 4 AÑOS MÁS COMO REPRESENTANTE DE CONMEBOL ANTE LA FIFA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El presidente de la AFA fue ratificado como representante de la CONMEBOL ante el consejo de FIFA.
El respaldo a Tapia se da en medio del escándalo que se vive por estos días en el fútbol argentino luego de que la AFA decidiera de forma sorpresiva crear un nuevo título denominado “Campeón de Liga 2025” y entregárselo a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la “tabla anual” de la temporada (66, sumado el Torneo Apertura y Clausura).
Como respuesta a ese accionar, el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso duras sanciones tanto para los jugadores de Estudiantes como para Juan Sebastián Verón, presidente del club.
Según la resolución, Verón fue sancionado con seis meses de suspensión, mientras que el capitán del equipo, Santiago Nuñez, recibió tres meses sin poder ejercer esa función. El resto de los jugadores recibieron dos fechas de suspensión.
En el caso de los futbolistas, el documento menciona a los que «participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús».
Los jugadores de Estudiantes citados fueron sancionados «por infracción al art. 12 del Código Disciplinario», aunque las dos fechas de suspensión deberán cumplirla en el próximo torneo. De esta manera, podrán estar en los cuartos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba.