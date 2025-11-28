RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Era buscado por supuesto robo.

Este jueves a eso de las 22:50, efectivos de la División Caminantes, demoraron a un hombre de 31 años en la avenida Alberdi al 150 identificaron a un hombre de 31 años, al ingresar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica detectaron que tenía un pedido de captura.

El demorad era buscado desde el 23 de septiembre de 2020, en el marco de una causa por supuesto robo, con intervención de la Fiscalía N° 10.

La Fiscalía en turno dispuso que el detenido sea notificado de la aprehensión y trasladado a estrados judiciales en la jornada del viernes.

