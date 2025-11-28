AVIA TERAI RURALES INTERCEPTAN UN VEHÍCULO CON ANIMAL VACUNO SIN DOCUMENTACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en la Ruta Provincial N° 27.

Este jueves a las 21:10, personal de la Sección Rural Avia Terai llevó adelante un procedimiento en la Ruta Provincial N° 27, donde se interceptó una camioneta Ford F-100, que circulaba con un tráiler.

El vehículo era conducido por un hombre de 30 años. En el tráiler trasladaba un animal vacuno de categoría vaquillona, pelaje baya, el cual no contaba con la documentación correspondiente. Al realizar la verificación, se constató que el animal presentaba irregularidades en marca y señal, ya que no poseía señal ni contramarca.

Se dio intervención a la Dirección de Ganadería, quien dispuso la confección de un acta de infracción a la Ley 486-C (Ley de Marcas y Señales) y el regreso del animal al campo de origen. Además el conductor fue notificado de la presunta infracción.

