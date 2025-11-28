CONTINÚA LA PREINSCRIPCIÓN 2026 PARA LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES PROVINCIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Solo para Resistencia, ya son más de 560 estudiantes del interior chaqueño los que se registraron en estos primeros días del proceso de preinscripción, que continúa abierto para quienes necesiten un lugar donde vivir mientras cursan estudios terciarios o universitarios”- manifestó Castillo.

El coordinador de la Residencia Estudiantil N.º 1, Rodrigo Castillo, informó que “hemos recibido muchísimas consultas, los vamos registrando y continúa habilitado el período de preinscripción 2026 destinado a jóvenes que requieren un espacio para residir durante su formación académica en distintas ciudades de la provincia y la región”.

Las preinscripciones, que comenzaron el 17 de noviembre, permanecerán abiertas hasta el 5 de diciembre para las dos residencias estudiantiles provinciales.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL N.º 1

Preinscripción 2026: del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL N.º 2

Preinscripción 2026: del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

Para consultas o más información, los estudiantes o sus familias pueden comunicarse al 3624-603648 (Rodrigo Castillo).

Castillo también resaltó la importancia de este acompañamiento estatal:

“Estas residencias son fundamentales para garantizar el acceso a la educación de jóvenes de muchas localidades del interior, que no cuentan con los recursos para afrontar un alquiler en ciudades como Resistencia, Sáenz Peña o Corrientes. Trabajamos para que cada joven chaqueño tenga las mismas oportunidades de formarse y construir su futuro”, afirmó.

Relacionado