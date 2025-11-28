Lorena Villaverde no podrá jurar hoy por su banca en el Senado

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca en el Senado por la que fue electa por la minoría de Río Negro, y se convertirá así en la única de los 24 nuevos legisladores que no accederá al escaño obtenido el 26 de octubre pasado. no podrá jurar este viernes la banca en elpor la que fue electa por la minoría de Río Negro, y se convertirá así en la única de los 24 nuevos legisladores que no accederá al escaño obtenido el 26 de octubre pasado. Su diploma será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre.

En la previa todo parecía indicar que Villaverde tenía los votos necesarios para evitar que el pleno del Senado rechazara su diploma. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron el jueves, en una reunión con Victoria Villarruel, separar su título y postergar la definición.

Karina Milei y Lorena Villaverde Ahora, la credencial volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratada recién después del 10 de diciembre, cuando ya esté conformada la nueva Cámara. Tampoco podrá jurar su reemplazo.

La decisión llegó a modo de sorpresa, ya que hasta ese momento todo indicaba que Villaverde tenía el camino despejado para asumir. Hasta sectores del kirchnerismo reconocían dificultades para impedir su ingreso.

A la rionegrina la señalan por su prontuario judicial, a raíz de una causa de estupefacientes abierta en los Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con el narco extraditado recientemente a los Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, quien fuera también el financista de José Luis Espert.