El Puerto de Barranqueras realizó la primera exportación histórica de Zapallo Anco Coquena, (zapallo tronco), un producto íntegramente chaqueño que marca un hito para la producción regional y para el crecimiento de la logística provincial. En esta oportunidad, se despacharon 56 toneladas con destino a Uruguay, consolidando una nueva alternativa de salida comercial para los agricultores locales.

La operación fue llevada adelante junto a Gama Grupo Comercial, y supervisada por la administradora de la estación portuaria, Alicia Azula, quien junto al equipo portuario verificó todos los procesos de carga, control documental y coordinación operativa.

El procedimiento contó además con la participación de Aduana ARCA, despachantes de aduana y personal técnico especializado, desarrollándose la actividad con total normalidad y cumpliendo todas las normativas vigentes.

Desde el Puerto destacaron la importancia estratégica de este logro para la cadena productiva chaqueña. “Cada exportación que sale desde nuestra terminal significa más desarrollo, más empleo y más oportunidades para los productores locales. Estamos orgullosos de concretar la primera salida internacional de Zapallo Anco Coquena y de posicionar a nuestro puerto como un eslabón clave para el comercio exterior de la región”, señaló Azula.

Asimismo, remarcaron que este tipo de operaciones fomenta la competitividad y diversificación de la producción provincial, brindando a los agricultores un canal directo para acceder a nuevos mercados.

Azula expresó también su agradecimiento “a los productores que confían en la infraestructura y los servicios del Puerto, y al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, cuyo acompañamiento permanente permite seguir ampliando capacidades, optimizando procesos y potenciando la actividad exportadora”.