RESISTENCIA: RESCATARON A 36 ADULTOS MAYORES DE UN INCENDIO EN UNA RESIDENCIA

Efectivos de la policía, bomberos y trabajadores de salud trabajaron en conjunto.



Este jueves, alrededor de las 22:15, personal de la División Patrulla Preventiva acudió a un llamado de emergencia por un supuesto incendio en la residencia “La Fabiana”, ubicada en Estanislao López 1348.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los sectores laterales del establecimiento se encontraba en llamas, con detonaciones en el interior. De inmediato, el personal policial arriesgando su vida, junto al personal de enfermería y encargados de la institución, procedieron a la evacuación de los pacientes, priorizando su integridad física.

Gracias a la rápida acción, se logró rescatar a la totalidad de los 36 adultos mayores que se encontraban alojados en la residencia. La evacuación estuvo coordinada por la encargada del establecimiento.

Seguidamente se hicieron presentes en el lugar un camión de Bomberos de la Policía y los Bomberos Voluntarios de San Fernando, quienes trabajaron en la extinción del fuego. Asimismo, una ambulancia brindó asistencia médica a los pacientes evacuados.

