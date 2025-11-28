PRESIDENCIA DE LA PLAZA: RECUPERARON UN AIRE ACONDICIONADO Y DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano además estaría involucrado en otro hecho de “Supuesto Robo” denunciado a principios de mes.

Esta madrugada, personal de la Comisaría de Presidencia de la Plaza logró recuperar un aire acondicionado sustraído días atrás y detuvieron al presunto autor del hecho, quien además estaba involucrado en una segunda causa por “Supuesto Robo”.

El procedimiento se realizó en la madrugada de este viernes, a las 02:00, tras una investigación que inició el 25 de noviembre cuando un hombre denunció la sustracción de un equipo de aire acondicionado de 3500 frigorías desde su domicilio en Quinta 38.

Durante varios días, personal del Servicio Externo analizó cámaras de seguridad y constataron que los presuntos autores se movilizaban en una motocicleta roja tipo 110. Con el aporte de vecinos y tareas de vigilancia en el barrio La Tablada, observaron un rodado con dos ocupantes trasladando un objeto de características similares. Al intentar detenerlos, los hombres intentaron darse a la fuga; sin embargo, el conductor fue interceptado metros más adelante, mientras que su acompañante abandonó el aire acondicionado para escapar.

En el lugar se procedió al secuestro del objeto, como así también de la motocicleta Corven Energy sin dominio, además de aprehender al hombre de 32 años.

Al verificar sus datos personales, los agentes constataron que también había sido notificado en una segunda causa por presunto robo, denunciada el 3 de noviembre por una mujer de 60 años, a quien le habían sustraído un celular del canasto de su bicicleta.

Relacionado