CASTELLI: UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA FUE DETENIDO

En la madrugada de este viernes, durante un operativo preventivo, efectivos de la localidad de Juan José Castelli lograron detener a un hombre que registraba un pedido de aprehensión vinculado a una causa por presunto robo. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:30 en el barrio Matadero de Juan José

El ciudadano era buscado desde el año 2019 por “Supuesto Robo”.

Castelli, en el marco del Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado Lince.

Durante un control de identificación, personal del Departamento 911 interceptó al ciudadano que circulaba a pie por la zona. Al verificar sus datos personales, se constató que presentaba un pedido activo de aprehensión desde el 10 de junio de 2019.

Tras confirmar la situación, el hombre fue trasladado al hospital para un examen médico y posteriormente entregado a la Comisaría Primera para continuar con las diligencias.

