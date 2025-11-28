Vie. Nov 28th, 2025

CAYÓ UN RAYO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO: EL MOMENTO EXACTO EN IMÁGENES

Todo el Chaco se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas fuertes durante la mañana de hoy. La descarga eléctrica provocó daños materiales.

Este viernes por la mañana, pasadas las 8.30, la ciudad de Resistencia se vio afectada por la caída de un rayo, precisamente, en la zona del Hospital Pediátrico.

El estruendo se sintió tres veces e impactó a los vecinos del centro de la capital chaqueña. El drone de DataChaco  captó el momento exacto.

Además, la descarga eléctrica provocó la caída de un árbol de la zona, el cual cayó sobre algunos vehículos que estaban estacionados en el predio del hospital de niños.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas por el hecho, solo daños materiales.

FUENTE: DATACHACO

