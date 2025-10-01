RESISTENCIA: DETUVIERON A UN JOVEN QUE INTENTÓ ROBAR EN EL HOSPITAL PERRANDO
Fue atrapado infraganti por los agentes mientras intentaba llevarse un reflector.
Un joven de 24 años fue aprehendido esta madrugada alrededor de las 5 por efectivos de la Comisaría Primera Capital, tras sustraer un reflector del Jardín Maternal y de Infantes “Dulces Sonrisas”, que funciona dentro del hospital Perrando. Además, presentaba pedido de detención por una causa anterior de robo con escalamiento.
Posteriormente la Fiscalía dispuso que el aprehendido permanezca en la dependencia policial y el bien recuperado fue devuelto por efectivos de la División Seguridad Hospitalaria a la directora del jardín.