EL “MES ROSA” POR EL CÁNCER DE MAMA: POR QUÉ SE CONMEMORA Y QUÉ NECESITAMOS SABER

Cómo nació la iniciativa

Fue una colaboración que surgió en 1985 entre la Sociedad Americana del Cáncer y la división farmacéutica de Imperial Chemical Industries, una empresa británica que fabricaba tamoxifeno (es un antiestrógeno usado para tratar y prevenir ciertos tipos de cáncer de mama en mujeres y hombres).

Una mujer que fue clave en la promoción fue Betty Ford, quien fue sobreviviente del cáncer de mama y ex primera dama de Estados Unidos. Ella utilizó, de manera inteligente, su influencia para aumentar la concientización sobre la enfermedad.

Qué es el cáncer de mama

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente y una de las principales causas de muerte oncológica en mujeres. Este mes promueve los tres pilares necesarios para prevenirlo: la detección temprana, el tratamiento personalizado y el apoyo integral.

El lazo rosa

El símbolo más reconocido es el lazo rosa, la primera vez que los distribuyeron fue en 1991 durante la carrera Race for the Cure en Nueva York, se las dieron a participantes y sobrevivientes del cáncer de mama, marcando el primer uso significativo del lazo rosa.

En 1992 tuvo su adopción, cuando Alexandra Penney, redactora de SELF, se asocia con Evelyn Lauder, vicepresidenta de la empresa de cosméticos Esteé Lauder y sobreviviente del cáncer de mama, contribuyó a sus popularización al distribuir un millón y medio de cintas tras la publicación de la revista con el motivo del Mes de Concientización.

19 de octubre: Día contra el cáncer de mama. (Freepik) 19 de octubre: Día contra el cáncer de mama. (Freepik)

Pinkwashing: no dejemos de lado lo importante

Traducido como “lavado rosa” es un término que describe cómo las empresas usan el símbolo de esta lucha, el lazo rosa, como una estrategia de publicidad y marketing para vender sus productos.

Es un hecho ofensivo ya que, en algunos casos, esos productos a los cuales presentan con el lazo rosa pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama.

Pero más allá de lo anterior hay una controversia sobre la celebración de este mes:

Una falsa puesta en escena, muchas personas diagnosticadas consideran que la atmósfera festiva y los artículos promocionales de color rosa generan que la atencion se desvie de la necesidad genuina de comprender mejor la enfermedad e investigar más.

Agregando al punto anterior, el optimismo del Mes Rosa se percibe como ajeno a la realidad. Hay miembros que se sienten abrumados, algunos pacientes consideran que mensajes como “si lo detectas pronto, estarás bien” no son totalmente ciertos.

Los hombres también

Aunque el cáncer de mama se encuentra mayoritariamente en mujeres, también se encuentra en hombres. Alrededor del 1% de todos los casos de cáncer de mama se presenta en hombres.

Los hombres pueden padecer cancer de mama (Pexels) Los hombres pueden padecer cancer de mama (Pexels)

Según la Sociedad Estadounidense Contra el Cáncer (ACS) estiman que, en Estados Unidos, 2800 hombres serán diagnosticados y 510 morirán por esa enfermedad. En términos de porcentajes, los hombres representan el 1% de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esta enfermedad.