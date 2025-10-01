ARGENTINA BUSCA SELLAR SU PASE A OCTAVOS ANTE AUSTRALIA EN EL MUNDIAL SUB 20: FORMACIONES, HORA Y TV

Argentina enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D (Foto: EFE).

Argentina jugará ante Australia este miércoles por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente clasificará a octavos con un triunfo ante el conjunto oceánico y un empate o una derrota de Cuba ante Italia.

El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez.

La Albiceleste llega a este partido tras ganarle a los cubanos por 3-1 en el debut y Australia lo hace después de caer 1-0 con los italianos.

A pocos días de empezar el mundial sub 20, la embajada argentina publicó recomendaciones para los hinchas (Foto: AP)

La probable formación de Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

El posible equipo de Australia vs. Argentina, por el Mundial Sub 20

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: hora, TV y estadio