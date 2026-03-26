Jue. Mar 26th, 2026

RESISTENCIA DETUVIERON A UN JOVEN QUE ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA

por Redaccion J 3 horas atrás

Fue aprehendido por una causa de violencia de género y fue localizado por personal policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Género.

El procedimiento fue llevado a cabo este viernes pasadas las 13, efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia lograron la aprehensión de un sujeto de 22 años, quien era requerido por la Justicia en una “causa por supuestas lesiones en contexto de violencia de género”.

La intervención se concretó tras tareas de investigación del Servicio Externo, que permitieron localizar y aprehender al ciudadano hasta la unidad policial. El hecho está vinculado a una denuncia realizada por la damnificada, en el marco de una causa que es investigada por la Fiscalía de Género en turno.

Una vez en la Comisaría Segunda de Resistencia, el implicado fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia.

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