RESISTENCIA SERÁ SEDE DE LA 3ª CUMBRE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), anunció la realización de la 3ª edición de la Cumbre Chaqueña de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá lugar el próximo viernes 10 de abril, de 8 a 17 horas, en el Centro de Convenciones Gala.

El lanzamiento se llevó a cabo este jueves en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, encabezado por la presidente del ICCTI, Delfina Veiravé, quien destacó la importancia estratégica del evento para el desarrollo provincial.

La cumbre, abierta y gratuita para toda la comunidad, tiene como objetivo fomentar el diálogo entre la ciencia, la educación, los sectores productivos y el desarrollo tecnológico. “Es una apuesta fuerte del gobierno de la provincia para potenciar los objetivos y metas de desarrollo sostenible para el Chaco, planteados en el plan estratégico”, afirmó Veiravé.

El encuentro reunirá a investigadores, científicos, emprendedores, representantes del sistema educativo y actores del sector productivo, consolidándose como un espacio de articulación entre distintos ámbitos.

En ese sentido, el vicepresidente del ICCTI, Alejandro Gorodner, subrayó: “Será un espacio clave para el intercambio entre el Estado, el ámbito universitario y el sector privado”. Entre sus principales objetivos, la cumbre busca visibilizar las actividades y programas del instituto, especialmente aquellos vinculados a la creación de empresas de base tecnológica y los avances en investigaciones impulsadas desde el gobierno provincial y las universidades.

La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio web oficial del organismo (iccti.chaco.gob.ar), donde los interesados podrán completar formularios para facilitar la organización del evento, aunque también podrán acreditarse de manera presencial el mismo día. Además, la jornada contará con transmisión vía streaming, lo que permitirá la participación de personas desde distintas localidades de la provincia y la región.

En sus ediciones anteriores, la cumbre superó los 1500 participantes, lo que genera grandes expectativas de convocatoria para esta nueva edición, consolidándose como uno de los eventos más importantes en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Chaco.

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