EL IMPENETRABLE ABRE SU TEMPORADA TURÍSTICA CON UNA PROPUESTA QUE IMPULSA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto de Turismo, invita a la comunidad a participar de la Apertura de la Temporada Turística de El Impenetrable, que se realizará este sábado 28 de marzo, a partir de las 17, en el Parque de la Democracia (Av. Sarmiento 2200).

El evento marcará el inicio oficial de la temporada que se extiende de abril a octubre, considerada la mejor época para visitar este destino emblemático del norte argentino por sus condiciones climáticas y su riqueza natural.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que posiciona al turismo como motor de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento de las economías regionales, en línea con los ejes de gestión del gobernador Leandro Zdero.

En este sentido, la apertura se realiza en la antesala de Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento turístico del país, lo que permite potenciar la promoción del destino y fomentar la planificación anticipada de viajes hacia la región.

El Parque Nacional El Impenetrable, con más de 128 mil hectáreas de bosque nativo, es uno de los principales atractivos de la provincia, destacándose por su biodiversidad y la presencia de especies emblemáticas como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir y el oso hormiguero gigante.

A su vez, el destino se consolida por el protagonismo de las comunidades locales, que ofrecen experiencias turísticas auténticas vinculadas a la cultura, las tradiciones y el contacto con la naturaleza, bajo un enfoque de sostenibilidad.

Durante 2025, la actividad turística en la región mostró un crecimiento significativo, con más de 3.900 visitantes, de los cuales más de 2.100 contrataron servicios brindados por comunidades locales. Este movimiento generó un impacto económico superior a los 425 millones de pesos y permitió que 242 personas accedan a ingresos vinculados al turismo. Además, se desarrollaron 78 instancias de capacitación con la participación de 1.176 personas.

Actualmente, más de 670 familias encuentran en el turismo una fuente genuina de ingresos, consolidando una cadena de valor que fortalece el desarrollo local y el arraigo.

La región de El Impenetrable, integrada por localidades como Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo, Tres Isletas, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza, continúa posicionándose como un destino en crecimiento dentro del mapa turístico nacional.

La jornada de apertura ofrecerá una amplia agenda de actividades, que incluirá presentaciones de portales turísticos, charlas, espacios de intercambio, participación de agencias de viajes, emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas regionales. También habrá espectáculos artísticos, con la tradicional Chacarera del Monte, una obra de teatro y un desfile de modas con la colección “Archivo Vivo / Territorio que habla. Memoria que resiste”, de la diseñadora Pamela Báez.

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