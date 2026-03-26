INICIARON LAS PRÁCTICAS DEL CURSO DE FABRICACIÓN DE MUEBLES EN METAL Y MADERA DEL PROGRAMA SOY CHACO TRABAJO

En el marco del programa provincial Soy Chaco Trabajo, comenzaron las prácticas del curso de fabricación de muebles en metal y madera, una propuesta orientada a la formación en oficios con salida laboral.

En la capacitación, coordinada por la Fundación Soy Chaco que encabeza María Martina, los participantes asisten de manera regular a las clases, donde demuestran compromiso, responsabilidad y entusiasmo por el aprendizaje. Durante cada jornada, avanzan en la adquisición de conocimientos técnicos y el desarrollo de habilidades prácticas vinculadas al rubro, consolidando así su formación.

Este espacio no solo apunta a brindar herramientas concretas para la inserción laboral, sino que también fomenta el crecimiento personal de los alumnos, fortaleciendo valores como el trabajo en equipo, la constancia y la superación.

A través de este tipo de iniciativas, el programa Soy Chaco Trabajo continúa impulsando la capacitación y la generación de oportunidades, promoviendo el desarrollo productivo y el acceso al empleo en la provincia.

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