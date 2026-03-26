SAENZ PEÑA UN TRABAJADOR HERIDO TRAS CAER DE UNA DEMOLICIÓN EN EL CENTRO

Un joven de 26 años resultó con heridas de gravedad esta mañana tras protagonizar un accidente laboral mientras realizaba tareas de demolición en una obra ubicada en la intersección de las calles 15 y 16 de la zona céntrica.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30. Según las primeras averiguaciones y el testimonio de los responsables de la obra, el operario trabajaba sobre una losa a una altura aproximada de tres metros. Por causas que se tratan de establecer, la estructura cedió y se partió al medio, esto provoco que el trabajador perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

Tras el impacto, el hombre fue asistido de urgencia y trasladado en ambulancia hacia el Hospital 4 de Junio. Personal de la Comisaría Primera se constituyó en el lugar del siniestro y, posteriormente, en el nosocomio local para recabar mayores precisiones sobre lo sucedido.

Estado de salud

Desde la División Unidad Seguridad Hospitalaria informaron que el paciente ingresó en estado de inconsciencia. Fue atendido por el médico de turno y, debido a la complejidad de las lesiones sufridas en el cumplimiento de sus tareas, se dio intervención a la División Medicina Legal.

Al momento, el pronóstico es reservado y se aguardan los resultados de los estudios complementarios para determinar el alcance de las heridas. En el lugar del accidente se realizaron las diligencias de rigor para establecer las condiciones de seguridad de la obra.

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