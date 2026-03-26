PRESIDENCIA DE LA PLAZA: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA ESPECIAL N° 39

“Es una alegría inmensa, contar con nuestro edificio propio. Muy agradecida al señor Gobernador, por estar aquí y por hacer posible esta obra”- expresó Malena, una docente de la institución.

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial (EEE) N° 39 “María Rosa Chaquirez” de Presidencia de la Plaza. Luego del corte de cintas y descubrimiento de la placa, el gobernador destacó: “Para nosotros es una felicidad enorme estar inaugurando este edificio. Se trata de una obra que impregna pasión por incluir, que inspira la posibilidad de la superación diaria de ese niño; que en realidad la institución tiene sentido y la educación también, si los chicos son incluidos, si los chicos aprenden, si logramos vencer obstáculos. Ese es uno de los desafíos que tenemos todos y cada uno de nosotros”, manifestó Zdero.

Al respecto, en su mensaje habló de la importancia de la Educación Especial y de la inclusión”, comentando que “fue un gran desafío” para esta gestión “lograr por primera vez que todas las direcciones regionales educativas de la provincia tengan los equipos interdisciplinarios para acompañar en las escuelas el desarrollo de los chicos y sus trayectorias escolares”, subrayando que esto surgió luego de escuchar a los padres, sobre todo, de niños con discapacidades. “Por eso, para mí esto de generar puentes para incluir y generar oportunidades es sumamente importante y ahí está nuestra misión”, afirmó. Asimismo, el gobernador recordó: “Hemos inaugurado hace muy poco también una Escuela de Educación Especial en Hermoso Campo, en Machagai, en Resistencia otra y así estamos avanzando. Eso realmente contagia el compromiso para que todos y cada uno de los chaqueños, independientemente de donde nos toque estar, tengamos el firme compromiso de que la inclusión debe ser el norte de guiar nuestras acciones. Es el compromiso de todos, de una comunidad educativa, de las instituciones que acompañan, para hacer de la Educación Especial una educación que incluya, una educación presente y fundamentalmente una educación de futuro”, aseveró.

Esta obra moderna se construyó en un terreno de 2500 m² aproximadamente, fue financiada con fondos provinciales y con la contrapartida de FONPLATA (incluyendo el mobiliario).

Obra modelo para concretar la inclusión de niños con discapacidad

Por su parte, la directora de la EEE N° 39, Marisol Izquierdo, expresó: “Hoy es un día histórico para muchos que han transitado esta institución, para los que estamos y para aquellos que vendrán”, remarcando que “agradecemos al actual Gobernador por hacer posible una obra de calidad y accesible. Se cumple hoy el gran sueño de que la Escuela de Educación Especial tenga su edificio propio”. Recordó que el anhelo de esta obra comenzó en 1998 y que a lo largo de los años la población con discapacidad fue creciendo y “siempre desde esta institución se trabajó desde el horizonte de la integración”. “Hoy ya estamos situados en el paradigma del modelo social, la inclusión en el nivel obligatorio, es así que cada año por medio de estrategias de inclusión tenemos entre 4 y 5 egresados del servicio, para incorporarse a la enseñanza obligatoria desde sala de 3 años”, dijo con mucho orgullo Izquierdo.

A la vez que aseguró que “inaugurar una escuela es muy especial, no es una obra más; aquí se construyó mucha estructura que promete grandes aprendizajes y que a cada uno impone grandes desafíos”. “Es igualar oportunidades, es mejorar cada día la educación de tantos niños, adolescentes y jóvenes”, sostuvo para finalizar.

Esta institución ofrece servicios de: Estimulación y Abordaje Temprano, Primaria Especial y Servicio de Apoyo a la Inclusión en todos los niveles y modalidades. En total tiene una matrícula de más de 50 estudiantes.

Este edificio es compartido con la Escuela Primaria para Adultos (EPA) N°10 “Almafuerte”.

También acompañaron este acto; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora de Educación Especial, Ana María Candia; el intendente de Plaza, Diego Bernachea; la directora de la Regional Educativa 4 B, Marisel Piccoli, la vice presidente de Iprodich, Mónica Morales de entre otras autoridades municipales y provinciales.

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