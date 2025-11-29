RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE QUE ROBABA SANDALIAS CON UNA RAMA DESDE LA VENTANA DE UN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado al mediodía en el barrio CGT 120 Viviendas, luego de que efectivos de la Comisaría Quinta lo sorprendieran intentando sustraer calzados de un local comercial utilizando una rama que introducía por la ventana.

El procedimiento ocurrió cerca de las 12:50, cuando los agentes patrullaban la zona y observaron al sospechoso manipulando la rama desde el exterior del comercio. Al intervenir, constataron que había logrado extraer varias sandalias y un par de ojotas, elementos que fueron recuperados y devueltos a su propietaria.

Además, se secuestró una mochila, un cuchillo tipo serrucho y la rama utilizada para cometer el ilícito. La dueña del local, una mujer de 57 años, radicó la denuncia correspondiente.

El detenido fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto hurto en grado de tentativa”, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

