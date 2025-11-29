PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un brutal suceso de violencia de género se produjo en la noche de este viernes en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. Una mujer fue atacada por su ex pareja con una trincheta con la cual intentó degollarla, provocándole heridas graves.

Fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que a las 20.20 horas, efectivos de Comisaría 1º fueron alertados que en calle 13 entre 4 y 6 del centro saenzpeñense, se había producido un hecho de violencia de género.

Al llegar al lugar, los uniformados hablaron con los vecinos quienes explicaron que una mujer había sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital “4 de Junio”. En el nosocomio, se identificó a la paciente como R.E.M., de 55 años de edad, domiciliada en el Barrio Puerta del Sol, siendo asistido en la Guardia de Emergencia por los médicos de turno quienes diagnosticaron que la paciente presenta: “Dos cortes a la altura del cuello lado derecho (mejilla), corte en mano izquierda y antebrazo derecho”. La víctima informó que el autor la atacó con una trincheta y sería su ex pareja H.E.V., domiciliado en el Barrio Puerta del Sol.

El Fiscal en turno dispuso la detención del sindicado como autor del intento de Femicidio. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por “Supuesta Tentativa de Homicidio”.

