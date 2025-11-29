ANSES: EL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A UN BONO DE CASI $300.000
El organismo dio a conocer los valores de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
Lo que paga ANSES por la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual para titulares de AUH tiene en diciembre un valor general de $70.000, un monto que aumenta para residentes de zona desfavorable. Corresponde a niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17 años que hayan presentado el certificado escolar ante ANSES.
Quienes ya cargaron la documentación recibirán el pago de forma automática, en la misma cuenta donde cobran la AUH y según el calendario vigente para diciembre. ANSES aclaró que no se requieren turnos ni gestiones presenciales adicionales.
Lo que se cobrará por la Libreta AUH
La presentación de la Libreta AUH 2024 libera el 20% retenido cada mes durante el año. Ese acumulado puede llegar a $203.000, según la cantidad de hijos y el monto actualizado de la prestación. El depósito se realiza dentro de los 60 días posteriores a la carga del formulario.
El trámite puede hacerse en Mi ANSES o de manera presencial, con el formulario firmado por el establecimiento educativo y el centro de salud. La presentación permanece habilitada y quienes aún no lo hicieron están a tiempo de completarlo.
De qué se componen los casi $300.000
El monto de $273.000 se forma con la suma de:
-
$203.000 correspondientes a la retención anual liberada por la Libreta AUH.
-
$70.000 de la Ayuda Escolar Anual.
Ambos pagos pueden coincidir en diciembre si el titular cumplió con la presentación de la Libreta AUH 2024 y con la certificación escolar realizada durante el año.