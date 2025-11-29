A qué hora es la Qualy de la F1 para el Gran Premio de Qatar

Este fin de semana, los pilotos de Fórmula 1 se enfrentan una vez más en el Gran Premio de Qatar y durante este fin de semana completaron todas las pruebas correspondientes, de cara a la carrera del domingo.

Franco Colapinto no tuvo unos buenos días, ya que quedó último. En esta oportunidad, el argentino largó desde el pit lane igual que su compañero Pierre Gasly, pero no encontró buen ritmo a lo largo de la cita y quedó 20°. El argentino y el francés ingresaron en la última vuelta a poner gomas rojas para probar el neumático blando de cara a lo que será la clasificación. En ese lapso, Gasly logró salir delante de Stroll –también había parado– y quedó 18°.

Oscar Piastri ganó la carrera Sprint y recortó dos puntos en la pelea por el título ante su compañero Lando Norris, quien figuró tercero. George Russell quedó en la segunda colocación y Max Verstappen cruzó la meta en el cuarto lugar. ganó la carrera Sprint y recortó dos puntos en la pelea por el título ante su compañero, quien figuró tercero.quedó en la segunda colocación ycruzó la meta en el cuarto lugar.

Este sábado, a partir de las 15 de Argentina, se celebrará la qualy que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera principal a 57 giros que se realizará el domingo a partir de las 13.

Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar