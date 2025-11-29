A QUÉ HORA ES LA QUALY DE LA F1 PARA EL GRAN PREMIO DE QATAR
Los pilotos se encuentran ultimando detalles para tratar de tener una carrera positiva este domingo.
Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar
- Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033
- George Russell (Mercedes) – +4.951s
- Lando Norris (McLaren) – +6.279s
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s
- Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s
- Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s
- Carlos Sainz (Williams) – +27.333s
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s
- Alexander Albon (Williams) – +28.925s
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s
- Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s
- Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s
- Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s
- Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s
- Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s
- Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s